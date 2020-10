"Atəşkəs sülh deyil" - Hikmət Hacıyev

“Moskvada qəbul edilmiş bəyanatdan sonra da Ermənistanın Silahlı Qüvvələrimzə qarşı təxribatı davam etməkdədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə, bu Ermənistanın riyakarlığını göstərir.



“Atəşkəs elan edildikdən sonra da Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri də təxribatlara cavab verir. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın riyakar siyasətini bir daha görməkdədir. Atəşkəs sülh demək deyil, bu sadəcə humanitar əsaslarla atılmış bir addımdır. Ermənistan humanitar atəşkəs üçün yalvarırdı."

