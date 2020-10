“Ermənistan atəşkəsə məhəl qoymadı” - Ceyhun Bayramov

“Rusiya Prezidentinin təşəbbüsü ilə Moskvada xarici işlər nazirlərinin görüşü nəticəsində humanitar atəşkəs elan olundu. Burada əsas məqsəd humanitar atəşkəsin təmin olunmasıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan atəşkəsə məhəl qoymadan hücum əməliyyatı həyata keçirib:



“Moskvada imzalanan müvafiq sənəddə həlak olmuş hərbçilərin cəsədlərinin çıxarılması, hərbçilərin və digər saxlanılmış şəxslərin mübadiləsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu işlərlə bağlı koordinasiya Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin üzərinə qoyulub. Hələ ki, əməliyyatların başlanmasına şərait yaradılmayıb. Çünki Ermənistan növbəti dəfə təxribatçı üzünü göstərdi.



Bu gün saat 12-dən atəşkəs təmin edilməli idi, ancaq Ermənistan hücum əməliyyatları keçirməyə cəhd edib və geri oturdulub. Döyüş meydanında əldə etdiyimiz qələbələr diplomatik sahədə bizə üstünlük verib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.