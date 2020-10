Türkiyə Azərbaycan və Ermənistan arasında müvəqqəti atəşkəs rejimini yaxından izləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu "Twitter" hesabında yazıb.



Nazir bildirib ki, rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla bu məsələni müzakirə edib.

