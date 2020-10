“Danışıqlar prosesinin formatı dəyişməz qalır” - Ceyhun Bayramov

“Status-kvo dəyişməli idi və bunun üçün Ermənistana təzyiqlər edilmirdi. Həmsədrlərlə danışıqlardan aydın oldu ki, onlar da bunu başa düşür. Bu, Ermənistan üçün də zəruridir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə, münaqişə həllini tapmadıqca, Ermənistanın inkişaf perspektivləri yoxdur.



“Döyüş meydanında əldə etdiyimiz qələbələr diplomatik müstəvidə bizə əlavə üstünlük verməkdədir. Bu, bəyanatın üçüncü və dördüncü bəndində özünü əks etdirib. Birinci şərt ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi bu sənəddə humanitar atəşkəslə yanaşı münaqişənin baza prinsiplərinin yenidən təsdiq edilməsi və atəşkəs təmin edildikdən sorna dərhal baza prinsiplər üzərində substantiv danışıqların aparılması öhdəliyini öz üzərinə götürdü.



Bu, o prinsiplərdir ki, Ermənistan tərəfi son bir ildə bunları rədd edir. Eyni zamanda, son vaxtlar yeni şərtlər irəli sürürdü və s. Onların arasında ən qıcıq yaradan Azərbaycanın artıq Ermənistanla deyil, dırnaqarası qurumla – “Dağlıq Qarabağ respublikası” ilə danışıqların aparılması iddiasını irəli sürürdü. Bu sənəddə qeyd olundu ki, danışıqlar prosesinin formatı dəyişməz qalır. Bu, o deməkdir ki, burada tərəflər Azərbaycan və Ermənistandır”.

