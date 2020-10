“Türkiyənin prosesdə yaxından iştirakı gözlənilir” - Prezidentin köməkçisi

"Türkiyə ATƏT-in Minsk Qrupunun üzvüdür. Türkiyə eyni zamanda regionun qonşu ölkəsidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bu gün keçirilən brifinqdə deyib.



Onun sözlərinə görə, Minsk Qrupu və digər formatlar çərçivəsində Türkiyənin bu prosesdə yaxından iştirakı gözlənilir:



“Cənubi Qafqazda baş verən proseslər qardaş Türkiyəni də narahat edir, səylərini davam etdirir. İstər Minsk Qrupu formatı, istərsə də digər formatlarda qardaş Türkiyənin region dövləti kimi yaxından iştirakı gözlənilir”.

