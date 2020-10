Qırğızıstan parlamentinin spikeri Mıktıbek Abdıldaev istefa verib.

Ç.az xəbər verir ki, bu barədə o, parlamentin iclasında bildirib.



“Mən istefa verirəm”, - deyə spiker bəyan edib. Daha sonra iclası vitse-spiker Mirlan Bakirov aparıb.

