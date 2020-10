Bu gün Azərbaycan yığması UEFA Millətlər Liqasında növbəti matçını keçirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Canni De Byazinin baş məşqçi olduğu komanda 3-cü turda qrup lideri Monteneqronun qonağı olub və 0:2 hesabı ilə uduzub.

Qeyd edək ki, qrupun digər matçında Lüksemburq Kiprə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

