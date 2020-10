Ermənistandan Mingəçevirə ballistik raket atılıb - VİDEO

Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın Mingəçevir şəhərinə NATO kod adı "SCUD" olan ballistik raket buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Twitter" hesabında yazıb.



"Hava hücumundan müdafiə qüvvələrimiz S-300-lə raketi məhv edib. Raketin buraxılma anında təhqiramiz erməni ifadələri səslənir. Ermənistanın dövlət terroruna son qoyulmalıdır. Bu video Ermənistandandır", - deyə H. Hacıyev qeyd edib.





