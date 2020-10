Arutyunyanın yaxın dostu Qarabağda məhv edilib

Humanitar atəşkəs rejimini pozaraq Azərbaycan Ordusuna qarşı təxribata əl atan erməni döyüşçü məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, öldürülən hərbçi Aleksandr Harutyunyan Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Araik Arutyunyanın dostudur.



Ordumuz tərəfindən zərərsizləşdirilən Harutyunyan Birinci Qarabağ müharibəsinin də iştirakçısı olub.



Qeyd edək ki, humanitar atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq, gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri qüvvə və vasitələri cəmləşdirərək cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində hücum etməyə cəhd göstərib.

