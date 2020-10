Düşmən itkilərini etiraf edir: Ölənlərin YENİ SİYAHISI

Azərbaycan Ordusunun əks-həmlə əməliyyatları nəticəsində sarsıdıcı zərbələrə məruz qalan işğalçı Ermənistan itkilərindən bir qismini etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan müdafiə nazirliyinin rəsmisi Artsrun Ovannisyan ölü sayının çox olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan ordusunun məhv edilən 413 hərbçisinin adı müəyyən edilib, digərləri barədə dəqiq məlumat yoxdur.



Düşmən tərəfin etiraf etdiyi kimi Ermənistan ordusunun itkiləri göstərilən rəqəmlərdən qat-qat çoxdur.



1. Galtaxçyan Aşot Armenoviç, 2001-ci il təvəllüd

2. Hovsepyan Yuri Karenoviç, 2000-ci il təvəllüd

3. Avanesyan Aşot Meivaevich, 2000-ci il təvəllüd

4. Amiryan Samvel Sarkisoviç, 1996-cı il təvəllüd

5. Hovsepyan Eric Tigranovich, 2002-ci il təvəllüd

6. Sarkisyan Narek Samveloviç, 2001-ci il təvəllüd

7. Gevorkyan Zhora Karenoviç, 2001-ci il təvəllüd

8. Sarkisyan Arsen Sarkisoviç, 2001-ci il təvəllüd

9. Xaçatryan Arman Armenoviç, 2001-ci il təvəllüd

10. Harutyunyan Samvel Norayroviç, 2000-ci il təvəllüd.

11. Chobanyan Hovhannes Zohraboviç, 2002-ci il təvəllüd

12. Hakobyan Tigran Meruzhanoviç, 2000-ci il təvəllüd

13. Manuçaryan Qriqor Rəşidoviç, 2002-ci il təvəllüd

14. Zoroyan Tigran Manvelovich, 2002-ci il təvəllüd

15. Xaçatryan Eric Arturoviç, 2002-ci il təvəllüd

16. Musaelyan Irina Lavrentievna, 1979-cu il təvəllüd

17. Melikyan Avag Grishaevich, 1978-ci il təvəllüd

18. Movsisyan Andranik Gevorkoviç, 1987-ci il təvəllüd.

19. Sarkisyan Vahagn Aşotoviç, 1975-ci il təvəllüd

20. Ispiryan Dmitri Sergeevich, 1987-ci il təvəllüd

21. Robert A. Petrosyan, 1992-ci il təvəllüd (könüllü)

22. Ağbalyan Tiqran Surenoviç, 2001-ci il təvəllüd

23. Gevorkyan Karen Azatoviç, 2000-ci il təvəllüd

24. Gasparyan Vahe Sashaevich, 2000-ci il təvəllüd

25. Sargis Sargis Armenoviç, 2002-ci il təvəllüd

26. Qəzaryan Harutyun Artaşoviç, 2000-ci il təvəllüd

27. Simonyan Aram Artaşoviç, 2001-ci il təvəllüd

28. Harutyunyan Narek Volodeevich, 2001-ci il təvəllüd

29. Gevorkyan Aghasi Akopoviç, 2000-ci il təvəllüd

30. Badalyan David Karenoviç, 2001-ci il təvəllüd

31. Grigoryan Hayk Avetikoviç, 2001-ci il təvəllüd

32. Martirosyan Alex Grimayevich, 2001-ci il təvəllüd

33. Babayan Georgi Kamoevich, 2001-ci il təvəllüd

34. Tovmasyan Şant Sargisoviç, 2000-ci il təvəllüd

35. Hakobyan Henrikh Gurgenoviç, 2002-ci il təvəllüd

36. Xaçatryan Arman Arturoviç, 2001-ci il təvəllüd

37. Narek Araikoviç Sarkisyan, 2001-ci il təvəllüd

38. Artaşes Rubikoviç Qaribyan, 1999-cu il təvəllüd

39. Ovakimyan Mher Aşotoviç, 2000-ci il təvəllüd

40. Haykyan Nikolay Mikaeloviç, 1972-ci il təvəllüd

41. Pogosyan Arman Lernikoviç, 1992-ci il təvəllüd

42. Mikaelyan Agasi Vrezhevich, 1992-ci il təvəllüd

43. Mazmanyan Smbat Amayakoviç, 1998-ci il təvəllüd

44. Keşişyan Harutyun Karapetoviç, 1986-cı il təvəllüd

45. Marukyan Samvel Gagikoviç, 1998-ci il təvəllüd.

46. Mirzoyan Vahe Haykazoviç, 2000-ci il təvəllüd.

47. Eliseev Ovanes Olegoviç, 2001-ci il təvəllüd

48. Grigoryan Aram Samveloviç, 2000-ci il təvəllüd

49. Nersisyan Sasun Grenikoviç, 2002-ci il təvəllüd

50. Xaçatryan Khoren Yurievich, 1983-cü il təvəllüd

51. Grigoryan Armen Nikolaevich, 1984-cü il təvəllüd

52. Ağasaryan Yuri Haykoviç, 2001-ci il təvəllüd

53. Achemyan Garik Aramoviç, 2002-ci il təvəllüd

54. Galoyan Gevork Marzpetoviç, 2001-ci il təvəllüd

55. Abrahamyan Gurgen Vardanovich, 2001-ci il təvəllüd

56. Yaravyan Gor Grantovich, 2002-ci il təvəllüd

57. Apozyan Hovhannes Onikoviç, 2002-ci il təvəllüd

58. Ovannisyan Aren Karenoviç, 2002-ci il təvəllüd

59. Beglaryan Haykaz Aşotoviç, 2000-ci il təvəllüd

60. Gabrielyan Eric Romanovich, 1979-cu il təvəllüd

61. Ayapetyan Gurgen Eduardoviç, 1988-ci il təvəllüd

62. Movsisyan Artur Slavikoviç, 1981-ci il təvəllüd

63. Mikhaelyan Vazgen Levonoviç, 1998-ci il təvəllüd

64. Vardanyan Lernik Areqoviç, 1978-ci il təvəllüd

65. Minasyan Georgy Levaevich, 1979-cu il təvəllüd

66. Xaçatryan Hovik Levaeviç, 1990-cı il təvəllüd

67. Mnatsakanyan Aşot Kolyaevich, 1979-cu il təvəllüd

68. Harutyunyan Agsen Andranikoviç, 1997-ci il təvəllüd

69. Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985-ci il təvəllüd

70. Mardiyan Arsen Garikoviç, 1999-cu il təvəllüd

71. Ruben Galstyan Mnatsakanovich, 2000-ci il təvəllüd

72. Torosyan David Mkhitarovich, 2001-ci il təvəllüd

73. Filiposyan Taron Hrayroviç, 2000-ci il təvəllüd.

74. Qriqoryan Mais Makaroviç, 2001-ci il təvəllüd

75. Khlgatyan Garnik Edgarovich, 2001-ci il təvəllüd

76. Sahakyan Eric Smbatoviç, 2001-ci il təvəllüd

77. Margaryan Karen Vahramoviç, 2000-ci il təvəllüd

78. Ohanyan David Edwardoviç, 2000-ci il təvəllüd

79. Barseghyan Vrezh Arsenoviç, 2001-ci il təvəllüd

80. Danelin Valery Mishaevich, 1987-ci il təvəllüd

81. Chityan Hayk Arturoviç, 1995-ci il təvəllüd

82. Zurabyan Sevak Vovaevich, 1998-ci il təvəllüd

83. Babayan Artak Kamoevich, 2001-ci il təvəllüd

84. Ovsepyan Georgy Vachaganovich, 1995-ci il təvəllüd

85. Xujoyan Arşaluis Sarkisoviç, 2001-ci il təvəllüd

86. Beniaminyan Sergey Arsenoviç, 1997-ci il təvəllüd

87. Soghomonyan Sipan Armanoviç, 2001-ci il təvəllüd

88. Gevork Koryunoviç Ghukasyan, 2001-ci il təvəllüd

89. Galstyan İşxan Rüstəmoviç, 2002-ci il təvəllüd

90. Jalavayan Eric Furmanoviç, 2001-ci il təvəllüd

91. Asliyan David Tigranovich, 2001-ci il təvəllüd

92. Mkrtchyan Hovhannes Masisoviç, 2001-ci il təvəllüd

93. Sahakyan Erik Vardanoviç, 1998-ci il təvəllüd

94. Panosyan Seryozha Airapetovich, 2002-ci il təvəllüd

95. Torosyan Manuk Sosoviç, 2002-ci il təvəllüd

96. Madoyan Arsen Varuzhanoviç, 1986-cı il təvəllüd

97. Galstyan Edgar Arturoviç, 2000-ci il təvəllüd

98. Simonyan Tigran Aşotoviç, 2000-ci il təvəllüd

99. Qriqor Levonoviç Qəzaryan, 2001-ci il təvəllüd

100. Qriqoryan Qrant Myasnikoviç, 1989-cu il təvəllüd

101. Ehtiyatçı Mkrtçyan Genrix Sosoviç, 1985-ci il təvəllüd

102. Muradyan Şavarş Martunoviç, 1996-cı il təvəllüd (könüllü)

103. Galstyan Sevak Araikoviç, 1986-cı il təvəllüd

104. Petrosyan Eduard Manveloviç, 1991-ci il təvəllüd

105. Qaribyan Tiqran Ambartsumoviç, 2000-ci il təvəllüd

106. Sadoyan Mekhak Arestoviç, 2000-ci il təvəllüd

107. Abrahamyan Arshak Gagikoviç, 1978-ci il təvəllüd

108. Ayrapetyan Karen Xaçikoviç, 1997-ci il təvəllüd

109. Galstyan Edgar Arturoviç, 1999-cu il təvəllüd

110. Bağdasaryan Xaçik Karenoviç, 1987-ci il təvəllüd

111. Vahram Gegamovich Hovhannisyan, 1978-ci il təvəllüd

112. Xaçatryan Vəhram Tiqranoviç, 1988-ci il təvəllüd

113. Avanesyan Semyon Qraçeviç, 1984-cü il təvəllüd

114. Stepanyan Grigor Vahramoviç, 1994-cü il təvəllüd

115. Ovannisyan Edgar Grishaevich, 1988-ci il təvəllüd

116. Minasyan Avetik Hamletoviç, 1974-cü il təvəllüd

117. Çilingaryan Artsrun Rafikoviç, 1985-ci il təvəllüd

118. Harutyunyan Arsen Samveloviç, 2001-ci il təvəllüd

119. Voskanyan Leva Gurgenoviç, 1987-ci il təvəllüd

120. Çaqaryan Narek Henrikoviç, 1991-ci il təvəllüd

121. Chobanyan Yura Vrezhovich, 2001-ci il təvəllüd

122. Manukyan Arsham Nelsonovich, 2001-ci il təvəllüd

123. Xaçatryan Emil Baqratoviç, 2002-ci il təvəllüd

124. Harutyunyan Patvakan Vaçaqanoviç, 2001-ci il təvəllüd

125. Bakunts Vahe Vaagoviç, 2001-ci il təvəllüd

126. Oganesyan Ağvan Tsolakoviç, 2000-ci il təvəllüd

127. Harutyunyan, Harutyun Sergeevich, 1991-ci il təvəllüd

128. Azaryan Qrant Semenoviç, 1997-ci il təvəllüd.

129. Sergoyan Koryun Mnatsakanoviç, 1979-cu il təvəllüd

130. Avetisyan Slavik Nikolaevich, 1980-ci il təvəllüd

131. Qəzaryan David Vanikoviç, 1989-cu il təvəllüd

132. Gevorkyan Arshak Shagenoviç, 1990-cı il təvəllüd

133. Mkrtchyan Vahe Armenakoviç, 2001-ci il təvəllüd

134. Abrahamyan Seryozha Karenoviç, 2001-ci il təvəllüd

135. Muradyan Arsen Andranikoviç, 2001-ci il təvəllüd

136. İvanyan David Vyacheslavoviv, 2001-ci il təvəllüd

137. Hovsepyan Karen Hamletoviç, 2000-ci il təvəllüd

138. Najaryan Aram Armenoviç, 1996-cı il təvəllüd

139. Movsisyan Vigen Xaçatroviç, 2000-ci il təvəllüd

140. Torosyan Serob Andranikoviç, 2001-ci il təvəllüd

141. Danielyan Grisha Armenoviç, 2000-ci il təvəllüd

142. Alaverdyan Harut Manveloviç, 2001-ci il təvəllüd

143. Ambartsumyan David Gegamoviç, 2001-ci il təvəllüd

144. Avetisyan David Oganesoviç, 1987-ci il təvəllüd

145. Beglaryan Artaşes Vaqifoviç, 1982-ci il təvəllüd

146. Bedzhanyan Robert Gurgenovich, 1975-ci il təvəllüd

147. Saakyan Roman Sashikoviç, 1986-cı il təvəllüd

148. Melkumyan Vigen Artushovich, 1987-ci il təvəllüd.

149. Asriyan Artur Armenoviç, 1999-cu il təvəllüd

150. Avetisyan Levon Ambartsumoviç, 2001-ci il təvəllüd

151. Vyacheslav Samvelovich Badalyan, 1998-ci il təvəllüd

152. Ovannisyan Gagik Ovannesoviç, 2000-ci il təvəllüd

153. Palikyan Arkady Haykazoviç, 2001-ci il təvəllüd

154. Bulgadaryan Arman Gagikoviç, 2001-ci il təvəllüd

155. Sahakyan Hovik Artaşoviç, 2001-ci il təvəllüd

156. Reservist Movsesyan Vigen Gevorkoviç, 1977-ci il təvəllüd

157. Egoyan Arsen Meruzhanoviç, 2001-ci il təvəllüd

158. Stepanyan Levon Hamletoviç, 2001-ci il təvəllüd

159. Arakelyan Edgar Araikoviç, 2000-ci il təvəllüd

160. Arakelyan Vahe Araikoviç, 2000-ci il təvəllüd

161. Mkrtçyan Saribek Oganesoviç, 2000-ci il təvəllüd

162. Babayan Suren Arutyunoviç, 2000-ci il təvəllüd

163. Mikiçyan Qagik Smbatoviç, 2001-ci il təvəllüd

164. Logyan Artem Edwardoviç, 2001-ci il təvəllüd

165. Petrosyan Vaçe Araratoviç, 1996-cı il təvəllüd

166. Grigoryan Arsen Vrezhevich, 2001-ci il təvəllüd

167. Mkrtchyan Aram Mheroviç, 2002-ci il təvəllüd

168. Ghevondyan Gor Hovsepoviç, 2000-ci il təvəllüd

169. Galstyan Erem Vanushevich, 1979-cu il təvəllüd

170. Yeranosyan Artur Derenikoviç, 1995-ci il təvəllüd

171. David V. Arzumanyan, 1986-cı il təvəllüd

172. Martirosyan Albert Baregamoviç, 1995-ci il təvəllüd

173. Garnik Vardanovich Sarkisyan, 1990-cı il təvəllüd

174. Malxasyan Garnik Lernikoviç, 1991-ci il təvəllüd

175. Xaçatryan Derenik Xaçikoviç, 1996-cı il təvəllüd

176. Vardazaryan Aşot Yurievich, 1985-ci il təvəllüd

177. Qubernator Evgeny Agberoviç, 1993-cü il təvəllüd

178. Hakobyan Taron Hakopoviç, 1987-ci il təvəllüd

179. Abrahamyan Arshak Araratovich, 2002-ci il təvəllüd

180. Manukyan Maxim Akopoviç, 2002-ci il təvəllüd

181. Davoyan Eduard Arsenoviç, 2001-ci il təvəllüd

182. Xaçatryan Albert Armenoviç, 1994-cü il təvəllüd.

183. Hakobyan Mush Mherovich, 1999-cu il təvəllüd

184. Aslanyan Van Armenoviç, 2001-ci il təvəllüd

185. Stepanyan Alen Artushovich, 2001-ci il təvəllüd

186. Margaryan Edgar Grachevich, 2000-ci il təvəllüd

187. Grigoryan Misha Melikoviç, 2001-ci il təvəllüd

188. Gulyan David Genzelovich, 2002-ci il təvəllüd

189. Qəzaryan Harutyun Aharonoviç, 2001-ci il təvəllüd

190. Mkrtchyan Arman Karenoviç, 2001-ci il təvəllüd

191. Galstyan Gagik Rustamovich, 2001-ci il təvəllüd

192. Galeyan Mkhitar Garikoviç, 2000-ci il təvəllüd

193. Serj Beglaryan, 2000-ci il təvəllüd

194. Serge Sergeevich Akopkehvyan, 2000-ci il təvəllüd

195. Harutyunyan Mihran Gagikoviç, 2001-ci il təvəllüd

196. Muradxanyan Grigor Varuzhanoviç, 2001-ci il təvəllüd

197. Eganyan Mikael Araratoviç, 2001-ci il təvəllüd

198. Chipliev Artem Gagikoviç, 2002-ci il təvəllüd.

199. Azatyan Arman Vigenoviç, 2000-ci il təvəllüd

200. Baxşiyan Kamo Sergeevich, 1988-ci il təvəllüd

201. Karapetyan Gor Karenoviç, 2001-ci il təvəllüd

202. Arutyunyan Armen Arshakoviç, 2001-ci il təvəllüd

203. Manukyan Gor Vigenoviç, 1991-ci il təvəllüd

204. Bagiyan Gevorg Albertoviç, 1976-cı il təvəllüd.

205. Könüllü Movsisyan Slava Vladimiroviç, 1978-ci il təvəllüd

206. Könüllü Arakelyan Norayr Vladimiroviç, 1960-cı il təvəllüd

207. Könüllü Karen Stepanoviç Ovannisyan, 1997-ci il təvəllüd

208. Burnusuzyan Valentin Shavarshevich, 1985-ci il təvəllüd

209. Matevosyan Edgar Arturoviç, 1984-cü il təvəllüd

210. Vanesyan Garik Mishaevich, 1975-ci il təvəllüd

211. Davidyan Artur Borisoviç, 19890-cu il təvəllüd

212. Torosyan Ovanes Yurievich, 2002-ci il təvəllüd

213. Karapetyan Armen Edikoviç, 2001-ci il təvəllüd

214. Petrosyan Eric Levonoviç, 2001-ci il təvəllüd

215. Malxasyan Rudik Arkadievich, 1976–cı il təvəllüd.

216. Osipyan Alexander Vladislavovich, 1985-ci il təvəllüd

217. Daştoyan Liparit Aşotoviç, 1997-ci il təvəllüd.

218. Ovannisyan Sasun Samveloviç, 1977-ci il təvəllüd

219. Xanyan Nubar Andranikoviç, 1998-ci il təvəllüd

220. Gevork Karoevich Martirosyan, 1996-cı il təvəllüd

221. Artavazd Vartanovich Harutyunyan, 1997-ci il təvəllüd

222. Arutyunyan Manvel Surenoviç, 1991-ci il təvəllüd

223. Gevork Ovikoviç Poghosyan, 1997-ci il təvəllüd

224. Petr Varazdatoviç Sarkisyan, 1990-cı il təvəllüd

225. Hovsepyan Eric Vilenoviç, 2001-ci il təvəllüd

226. Yeghiazaryan Hayk Artikoviç, 2000-ci il təvəllüd

227. Martirosyan Emil Surenoviç, 2001-ci il təvəllüd

228. Sarkisyan Sarkis Armenoviç, 2001-ci il təvəllüd

229. Martirosyan Lernik Makichevich, 1988-ci il təvəllüd

230. Miskaryan Seyran Samveloviç, 1986-cı il təvəllüd

231. Karen Konoevich Palakyan, 1988-ci il təvəllüd

232. Arakelyan Gegham Grachikovich, 1977-ci il təvəllüd

233. Minasyan Kamo Manvelovich, 1984-cü il təvəllüd

234. Andryan Valery Vaginakovich, 1981-ci il təvəllüd

235. Vardanyan Harutyun Vardanoviç, 1995-ci il təvəllüd

236. Kirakosyan İvan Martikoviç, 1991-ci il təvəllüd

237. Ovannisyan Arkady Şirakoviç, 1983-cü il təvəllüd b.

238. Gasparyan Eduard Ervandoviç, 1988-ci il təvəllüd

239. Galstyan Aram Galustoviç, 2000-ci il təvəllüd

240. Gulyan Hayk Bagdasaroviç, 2001-ci il təvəllüd

241. Movsisyan Sasun Sevakoviç, 2001-ci il təvəllüd

242. Hakobyan Gor Levaevich, 2000-ci il təvəllüd

243. Artur Samveloviç Harutyunyan, 2001-ci il təvəllüd

244. Vrezh Armenoviç Avetisyan, 2000-ci il təvəllüd

245. Yengibaryan Armen Samveloviç, 1997-ci il təvəllüd

246. Karapetyan İsrail Gevorkoviç, 2000-ci il təvəllüd

247. ehtiyatda olan Mxitaran Azat Vaagoviç, 1991-ci il təvəllüd

248. ehtiyatda olan Sedrak Genrixovich Levonyan, 1976-cı il təvəllüd

249. Reservist Asatryan Simon Gegamoviç, 1967-ci il təvəllüd

250. Davoyan Gagik Levonoviç, 2000-ci il təvəllüd

251. Gushunts Geham Sarmenovich, 1984-cü il təvəllüd

252. Mnatsakanyan Edmon Artakoviç, 2001-ci il təvəllüd

253. Xaçatryan Vahe Grantoviç, 2000-ci il təvəllüd

254. Karadzhyan Gor Akopoviç, 2000-ci il təvəllüd

255. Avetisyan, Şahzadə Gevorkoviç, 2000-ci il təvəllüd

256. Vardanyan Hayk Onikoviç, 2002-ci il təvəllüd

257. Vardanyan Gor Gurgenovich, 2002-ci il təvəllüd

258. Gasparyan Gor Gevorkoviç, 2001-ci il təvəllüd

259. Abrahamyan Sevak Armenoviç, 2001-ci il təvəllüd

260. Arzumanyan Aşot Soghomonovich, 2001-ci il təvəllüd

261. Melkonyan Samvel Sayatoviç, 2000-ci il təvəllüd

262. Gerasimyan Marat Grachikovich, 2000-ci il təvəllüd

263. Simon Artakovich Hovhannisyan, 2000-ci il təvəllüd

264. Akopyan Mkrtich Akopoviç, 1986-cı il təvəllüd

265. Xaçatryan Garnik Usikoviç, 1987-ci il təvəllüd

266. Hayrapetyan Garnik Henrixovich, 1976-cı il təvəllüd

267. Ovannisyan Ervand Artemoviç, 1986-cı il təvəllüd

268. Agasyan Artur G., 1997-ci il təvəllüd

269. Melikyan Hovhannes Mushegovich, 1994-cü il təvəllüd

270. Yengoyan Patvakan Aramoviç, 1995-ci il təvəllüd

271. Azatyan Qrant Semenoviç, 1997-ci il təvəllüd

272. Vardanyan Narek Vardanoviç, 1993-cü il təvəllüd

273. Sanasaryan Shiraz Zhorikoviç, 1998-ci il təvəllüd

274. Avanesyan Shamo Nikolaevich, 1987-ci il təvəllüd

275. Grigoryan Karen Grachikovich, 2001-ci il təvəllüd

276. Arthur A. Akhinyan, 2001-ci il təvəllüd

277. Ambartsumyan David Mikaelovich, 2001-ci il təvəllüd

278. Zakaryan David Aşotoviç, 2000-ci il təvəllüd

279. David Mamikonoviç Qambaryan, 2001-ci il təvəllüd

280. Badalyan Artur Robertoviç, 2001-ci il təvəllüd

281. Ayrapetyan Gegham Vardanovich, 2000-ci il təvəllüd

282. Ayvazyan Tatul Kamoevich, 2001-ci il təvəllüd

283. Vardanyan Hovhannes Haykovich, 2001-ci il təvəllüd

284. Muradyan Gevorg Araratovich, 2001-ci il təvəllüd

285. Melkonyan Tigran Vaanovich, 2000-ci il təvəllüd

286. Keçoyan Arsen Karenoviç, 2001-ci il təvəllüd

287. Chityan Marsel Rafaelovich, 2001-ci il təvəllüd

288. Azatyan Qrişa Qagikoviç, 2001-ci il təvəllüd

289. Köçəryan Vigen Hamletoviç, 2001-ci il təvəllüd

290. Hambartsumyan Edgar Ovakimoviç, 2000-ci il təvəllüd

291. David Araikoviç Sarkisyan, 2001-ci il təvəllüd

292. Zeynalyan Roma Artashevich, 2001-ci il təvəllüd

293. Gevorkyan Narek Arsenoviç, 2000-ci il təvəllüd

294. Mkrtumyan Tigran Murazikoviç, 2001-ci il təvəllüd

295. Vrezh Gegamoviç Avetisyan, 2000-ci il təvəllüd

296. Asatryan Henrikh Aşotoviç, 2001-ci il təvəllüd

297. Kartaşyan Gevork Arturoviç, 2001-ci il təvəllüd

298. Manvelyan Aşot Samsonoviç, 2000-ci il təvəllüd

299. Qəzaryan Armen Karapetoviç, 2001-ci il təvəllüd

300. Avanesyan Arman Lenrikoviç, 2000-ci il təvəllüd.

331. Vazgen Vigenoviç Garibyan, 2002-ci il təvəllüd

332. Sarkisyan Abraham Aşotoviç, 2001-ci il təvəllüd

333. Margaryan Serzhik Artakovich, 2000-ci il təvəllüd

334. Khemçyan Artak Norikoviç, 1982-ci il təvəllüd

335. Airapetyan Alexander Samvelovich, 1991-ci il təvəllüd

336. Mitichyan Gor Samvelovich, 1991-ci il təvəllüd

337. Mkrtchyan Martun Mkrtychevich, 1982-ci il təvəllüd

338. Simonyan Myasnik Karapetoviç, 1984-cü il təvəllüd

339. Petrosyan Alik İşxanoviç, 1982-ci il təvəllüd

340. Ağacanyan Sarkis Genrixoviç, 1978-ci il təvəllüd

341. Ambaryan Levon Horonoviç, 1992-ci il təvəllüd

342. Mkrtchyan Sergey Arutyunoviç, 1991-ci il təvəllüd

343. Sarkisyan Hovhannes Vardkesoviç, 1990-cı il təvəllüd

344. Sahakyan Xaçik Hovhannesoviç, 2001-ci il təvəllüd

345. Ayvazyan Sarmen Samveloviç, 2001-ci il təvəllüd

346. Gasparyan Karen Vramoviç, 2001-ci il təvəllüd

347. Alaverdyan Arman Arturoviç, 2001-ci il təvəllüd

348. Osipyan David Vladimiroviç, 2002-ci il təvəllüd

349. Hakobyan Artur Davidoviç, 1983-cü il təvəllüd

350. Abrahamyan Nairi Araikoviç, 1998-ci il təvəllüd

351. Muradyan Arsen Vanikoviç, 2001-ci il təvəllüd

352. Babayan David Albertoviç, 1998-ci il təvəllüd

353. Sagradian Suren Haykovich, 1994-cü il təvəllüd

354. ehtiyatda olan Karapetyan Edo Armenoviç, 1964-cü il təvəllüd

355. ehtiyatda qalan Sirekanyan Gagik Vaanovich, 1959-cu il təvəllüd

356. ehtiyatda olan Qriqoryan Gagik Fridonoviç, 1961-ci il təvəllüd

357. Reservist Sarkisyan Hamlet Ruzveltoviç, 1973-cü il təvəllüd

358. ehtiyatda olan Mnoyan Mushegh Lavrentyevich, 1966-cı il təvəllüd

359. ehtiyatda olan Edgar R. Sarkisyan, 1988-ci il təvəllüd

360. Gevorkyan Roman Nairievich, 2000-ci il təvəllüd

361. Monte Ovikoviç Mesropyan, 2001-ci il təvəllüd

362. Muradyan Suren Sarkisoviç, 2000-ci il təvəllüd

363. Xaçatryan Gegham Karenoviç, 2001-ci il təvəllüd

364. Egoyan Artem Arshakovich, 1997-ci il təvəllüd

365. Yurdinyan Levon Haykoviç, 2000-ci il təvəllüd

366. Movsisyan Senik Araevich, 2000-ci il təvəllüd

367. Badalyan Samvel Vahagnovich, 2000-ci il təvəllüd

368. Aleksandryan Emil Armenoviç, 2000-ci il təvəllüd.

369. Azizyan Xaçatur Qagikoviç, 2000-ci il təvəllüd

370. Davtyan Narek Davidoviç, 2000-ci il təvəllüd

371. Danielyan Artur Vardanikoviç, 1995-ci il təvəllüd

372. Bagiyants Albert Surenoviç, 1976-cı il təvəllüd

373. Rostomyan Akop Araikoviç, 1989-cu il təvəllüd

374. Karapetyan Hovhannes Garnikoviç, 1996-cı il təvəllüd

375. Israelyan Marat Nikolaevich, 1978-ci il təvəllüd

376. Roman Potoyan, 2001-ci il təvəllüd

377. Grigor R. Toroyan, 2001-ci il təvəllüd

378. Manvelyan Hunan Sarkisoviç, 2000-ci il təvəllüd

379. Ayvazyan Pap Garikoviç, 2001-ci il təvəllüd

380. Ovannisyan Narek Kamsaroviç, 2000-ci il təvəllüd

381. Könüllü Mkrtçyan Tigran Fagradoviç, 1995-ci il təvəllüd

382. Kazaryan Artur Karapetoviç, 1984-cü il təvəllüd

383. Zakaryan Tigran Shagenovich, 2000-ci il təvəllüd

384. Konyan Norayr Grigorievich, 2000-ci il təvəllüd

385. Harutyunyan Karapet Mkrtychevich, 2001-ci il təvəllüd

386. Petrosyan Stepan Zograkoviç, 1994-cü il təvəllüd

387. Reservist Poghosyan Arshavir Aşotoviç, 1966-cı il təvəllüd

388. Tevanyan David Samveloviç, 1989-cu il təvəllüd

389. Goginyan Tigran Edwardoviç, 1990-cı il təvəllüd

390. Meliksetyan Vahe Samveloviç, 1988-ci il təvəllüd

391. Şuşanyan Narek Araikoviç, 2000-ci il təvəllüd

392. Egiazaryan Eric Eduardoviç, 2001-ci il təvəllüd

393. Sarkisyan Pogos Artemoviç, 2001-ci il təvəllüd

394. Gegham Albertovich Avetisyan, 2000-ci il təvəllüd

395. Sogoyan Akop Artemievich, 2000-ci il təvəllüd

396. Mkrtchyan Artem Tigranovich, 2001-ci il təvəllüd

397. Chatikyan Kerob Andranikoviç, 2000-ci il təvəllüd

398. Avetyan Vardan Armenoviç, 1998-ci il təvəllüd

399. Virabyan David Garikoviç, 2001-ci il təvəllüd

400. Mikaelyan Xaçatur Arnakoviç, 2001-ci il təvəllüd

401. Asryan Yura Arshakovich, 2001-ci il təvəllüd

402. Ovannisyan Albert Artakoviç, 2001-ci il təvəllüd

403. Lalayan Harutyun Xaçaturoviç, 2001-ci il təvəllüd

404. Martirosyan Armen Andranikoviç, 2000-ci il təvəllüd

405. Muradyan Edgar Mameevich, 2000-ci il təvəllüd

406. Artak Araratovich Akopdzhanyan, 2000-ci il təvəllüd

407. Gevorkyan Samvel Ambartsumoviç, 2000-ci il təvəllüd

408. Vardanyan Sargis Samveloviç, 2000-ci il təvəllüd

409. Atoyan Artur Surenoviç, 2001-ci il təvəllüd

410. Gevorgyan Akop Asaturoviç, 1983-cü il təvəllüd

411. Zkoyan Arman Mkhitarovich, 1992-ci il təvəllüd

412. Arman Pogosyan, 2001-ci il təvəllüd

413. Petrosyan Edgar Samveloviç, 2002-ci il təvəllüd

