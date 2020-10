Gəncədə 7-dən çox mülki şəxs həlak olub

Gəncə şəhəri gecə yarısı Ermənistanın raket hücumuna məruz qalıb

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter” hesabında yazıb.



Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, 3 yaşayış binası dağıdılıb. İndiyə qədər 7-dən çox mülki şəxs, eləcə də qadınlar ölüb. Uşaqlar daxil olmaqla 33 şəxs yaralanıb.



"Ermənistan azərbaycanlı mülki insanlara hücum etmək üçün humanitar atəşkəsin arxasında gizlənir".

