Suqovuşanda erməni əsgərlərinin cəsədlərini yığan maşın Ermənistan tərəfindən atəşə tutulub.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, Suqovşan ərazisində erməni əsgərlərinin cəsədlərini yığan və üzərinə aydın şəkildə ağ bayraq sancılan sanitar maşının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində bir tibbi xidmət qulluqçusu ağır yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.