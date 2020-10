Müharibə və insanlıq əleyhinə cinayət işlədən Ermənistan indi də atəşkəsi pozur.

Azvision.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin "Twitter" səhifəsindəki paylaşımda bildirilib.



"Ermənistan atəşkəsə baxmayaraq, mülki vətəndaşları və yaşayış evlərini hədəf alır. Dünya ictimaiyyəti buna qarşı susur", - deyə paylaşımda qeyd olunub.



