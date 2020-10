Gəncəyə raket hücumunu şiddətlə qınayırıq - Türkiyə XİN

Ermənistanın humanitar atəşkəs razılaşmasını pozaraq Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncəyə raket hücumunu şiddətlə qınayırıq. Münaqişə bölgəsinə 100 kilometr məsafədə yerləşən Gəncədə çoxmənzilli binanı hədəf alaraq 9 mülki şəxsin ölümünə, 30-dan çox insanın yaralanmasına səbəb olan bu hücum Ermənistan rəhbərliyinin münaqişəni işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarından kənara çıxarmaq məqsədilə törətdiyi təxribatların yeni örnəyidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib.



Açıqlamada qeyd olunub ki, bu hücum, eyni zamanda, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini davam etdirmək üçün beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozmaqdan çəkinmədiyini və atəşkəs dilindən anlamadığını ortaya qoymaqdadır:



"Ermənistanın bu təcavüzkar əməlləri təəccüblü olmamaqla bərabər, həmişəki işğalçı və qəsbkar düşüncəsinin açıq ifadəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyət bu hüquq tanımaz əməllərə “Dayan!” deməlidir. Hücum nəticəsində şəhid olan azərbaycanlı qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyir, Can Azərbaycana “Başın sağ olsun” deyir, yaralılara şəfa diləyirik. Türkiyə hər zamankı kimi Azərbaycanın yanındadır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.