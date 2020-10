"Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi törətdiyi cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan tərəfi bütün bunlara layiqli cavab verəcək!".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev "Twitter" hesabında yazıb.



"Həmin raket hücumu Ermənistanın Vardenis rayonundan həyata keçirilib".

