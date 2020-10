Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlər Ermənistan ordusunun humanitar atəşkəsə əməl etməməsi və düşmənin Gəncə şəhərinə xain hücumunu müzakirə ediblər.

