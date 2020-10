“Ermənistan enerji infrastrukturlarını da hədəfə alır” - Prezidentin köməkçisi

Azərbaycan özünün suveren əraziləri çərçivəsində müharibə aparır, Ermənistan isə öz ərazisindən istifadə etməklə Azərbaycanın şəhərlərini atəşə tutur. Ermənistanın bu əməlləri regional sülhə böyük təhdid yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 11-də Azərbaycanda akkreditə olunan xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün təşkil edilən brifinqdə deyib.



Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistan enerji infrastrukturlarını da hədəfə alır və bu da təkcə Azərbaycan üçün deyil, digər ölkələr üçün də təhlükə yaradır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.