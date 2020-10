Ermənistan Moskvada əldə olunan humanitar atəşkəs razılaşmasını kobud şəkildə pozaraq mülki əhalini hədəfə almaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop sosial şəbəkə hesabında yazıb.



Onun sözlərinə görə, bu hücumlar, mülki əhalinin hədəfə alınması, sözün əsl mənasında, müharibə cinayətləridir. Ermənistan artıq qlobal bir problemə çevrilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.