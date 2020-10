Azərbaycan millisi Kiprlə oyuna qara sarğıda çıxacaq

Azərbaycan milli komandası UEFA Millətlər Liqasında Kipr millisinə qarşı keçirəcəyi IV tur oyununa qara sarğı ilə çıxacaq.

Metbuat.az-ın AFFA-nın rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, bu addım Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən respublikamızın müxtəlif şəhərlərinin və digər yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində dünyasını dəyişmiş mülki şəxslərin, dinc sakinlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq atılacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan - Kipr matçı oktyabrın 13-də Albaniyanın Elbasan şəhər stadionunda təşkil olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.