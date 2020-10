​ Koronavirusla bağlı SON STATİSTİKA

Dünyada 37 749 569 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, virusdan 1 081 446 xəstə ölüb, 28 360 010 nəfər sağalıb.



Virusa yoluxma sayına görə ilk sıralarda olan dövlətlər ABŞ (7 991 998), Hindistan (7 120 538 nəfər), Braziliya (5 094 979 nəfər) və Rusiyadır (1 298 718 nəfər).

İranda 500 075, Türkiyədə 335 533, Ermənistanda 56 451, Gürcüstanda isə 11 794 nəfərdə koronavirus müəyyən edilib.

Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 41 982 nəfərin 609-u ölüb, 39 357-si sağalıb.

Mənbə:Worldmeter

