“WarGonzo”nun “Qırmızı xaç” fırıldağı

"WarGonzo"nun yalanı üzə çıxdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, "WarGonzo" Telegram kanalının rəhbəri, hərbi müxbir Semyon Peqov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus olan və cəsədləri toplamaq üçün nəzərdə tutulmuş maşına minib, Hadruta daxil olub.

Onun bunu etməkdə məqsədi bəllidir. Həmin ərazidən görüntü çəkib, səhifəsində və kanalda paylaşaraq deyir ki, guya Hadrut ermənilərdədir.

Görünən mənzərə odur ki, o olduğu yerlərdən istənilən halda foto və görüntü çəkib yaya bilir. Bu azmış kimi həyasızcasına Hadrutun ermənilərin nəzarətində olduğunu bildirir.

Çünki o əmindir ki, Azərbaycan əsgərin Beynəlxalq konvensiya və razılaşmaya əsasən həmin avtomobilə atəş açmayacaqdır. Onun çəkdiyi bəzi fotolarda

diqqətlə baxsaq, “Qırmızı xaç" işarəsini görmək olar.Digərlərində isə artıq həmin işarələrin silinməsi izləri görünür.

