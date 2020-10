Hamburqda “Qarabağ Azərbaycandır” adlı etiraz aksiyası - FOTO / VİDEO

Ermənistanın hərbi təxribatlarına etiraz olaraq və Qarabağ həqiqətlərini alman ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün Almaniyada yaşayan həmvətənlərimiz təbliğat aksiyası keçiriblər.

Bu barədə Metbuat.az-a Almaniyanın şimalında yaşayan həmvətənimiz Murad Calalov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə aksiya iştirakçıları Hamburqun əsas küçəsindən Hökümət evinin qarşısına qədər yürüyüş ediblər. Keçirilmiş bu aksiyada Türkiyə və Cənubi Azərbaycandan olan soydaşlarımız da iştirak ediblər. Dinc şəkildə başlayıb sona qədər davam edən aksiyada “Qarabağ Azərbaycandır!”, “Azərbaycan, biz səninləyik!” şüarları səslənib.

Aksiya iştirakçıları Ermənistanın ölkəmizə qarşı başlatdığı hərbi təxribat pisləyərək Qarabağın Azərbaycanın əzəli və tarixi torpaqları olduğunu vurğulayıblar.

Ordumuzun şücaəti sayəsində tezliklə torpaqlarımızın azad olacağını bildiriblər. Azərbaycan, türk əsgərinin dünyanın ən güclü əsgəri olduğunu deyiblər.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhalinin məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrini, eləcə də dinc əhalini hədəfə almasına etirazlarını bildiriblər.

Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğulayıblar.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

