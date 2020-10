Qarabağda strateji əhəmiyyət kəsb edən Hadrut qəsəbəsi uğrunda döyüşlər davam edir.

Metbuat.az xəbvər verir ki, Azərbaycan Ordusunun yaşayış məntəqəsini azad etməsini həzm edə bilməyən düşmən atəşkəs razılaşmasını kobudcasına pozaraq, Hadruta yenidən hücum edib.

Hazırda qəsəbə uğrunda döyüşlər müxtəlif intensivliklə davam edir. Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatı keçirərək düşmənin canlı qüvvəsi və zirehli texnikasına ağır zərbə vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.