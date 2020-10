İşğalçı Ermənistan ordusunun məhv edilən SİLAH ARSENALI - FOTO

Azərbaycan Ordusunun düşmən təxribatının qarşısını almaq, qoşunların qarşıdurma xəttinə yaxın zonalarda yaşayan mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək, Qarabağ və işğal olunmuş ərazilərin erməni işğalından azad olunması uğrunda cavab tədbirləri zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus xeyli sayda hərbi texnika sıradan çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan ordusunun Dağlıq Qarabağda verdiyi itkilərin maliyyə dəyəri milyonlarla dollar ölçülür.

Azərbaycan tərəfdən açıqlanan rəsmi məlumata əsasən, işğalçı ordunun məhv edilən hərbi texnika və silah-sursatlarının bir hissəsi bunlardır:

196 ədəd tank

38 ədəd BM-21

1 ədəd “Uraqan”

8 ədəd “Akasiya” özüyeriyən artilleriya qurğusu

2 ədəd “Qvozdika” özüyeriyən artilleriya qurğusu

36 ədəd piyadaların döyüş maşını

24 ədəd artilleriya batareyası

2 ədəd S-300 qurğusu

25 ədəd “Osa”

2 ədəd “Kub” zenit raket kompleksi

136 ədəd top

56 ədəd minaatan

1 ədəd TOS 1a odsaçan sursatı

2 ədəd radiolokasiya stansiyası. (Baku.ws)

