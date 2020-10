İşğalçı Ermənistan ordusunun baş leytenantı Ovanes Ovesyan ordumuz tərəfindən məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni saytlarının yazdığı məlumata görə Ovanesin 25 yaşı olduğu qeyd edilib.

Fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.