Cəbhə bölgəsində şiddətli döyüşlər davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni saytları döyüşlərdə Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilən əsgərlərinin adlarını və fotosunu yayıb.

Siyahını təqdim edirik:

Mxitar Qaleyan

Karen Qasparyan

Arsen Muradyan

Edqar Zakaryan

Aleksandr Harutyunyan

Poqos Sarkisyan

