Ermənistanın 1-ci ümumqoşun ordusunun 10-cu dağatıcı diviziyasının komanda məntəqəsi məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntü "Caliber Az" "Youtube" kanalında yayımlanıb.

Görüntülərdən aydın olduğu kimi, erməni əsgərlər dağıntılar altında qalmış meyitlərini çıxarırlar.

Azərbaycan Ordusunun dəqiq zərbəsi ilə məhv edilənlər arasında yüksək rütbəli hərbçilərin olduğu bildirilir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.