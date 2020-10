12 oktyabr üzrə ümumi təhsil müəssisələrində COVID-19-la bağlı məlumat açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusa 52 şagird və 16 müəllim yoluxub.

Hərarəti 37 dərəcədən yüksək olan şagirdlərin sayı isə 2-dir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.