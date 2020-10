Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi işğaldan azad olunmuş kəndlərdəki (şəhər, qəsəbə) əhali sayını açıqlayıb.

Komitədən verilən məlumata görə, işğaldan azad olunmuş kəndlərdəki (şəhər, qəsəbə) əhali sayı aşağıdakı kimidir:

27.09.2020 – 12.10.2020

Füzuli rayonu: Yeddi kənd. Cəmi: 2.830 ailə, 13.743 nəfər

Cəbrayıl rayonu: 24 kənd. Cəmi: 9.424 ailə, 43.001 nəfər

Tərtər rayonu: Üç kənd. Cəmi: 36 ailə, 114 nəfər

Xocavənd rayonu: İki kənd



