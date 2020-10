Gəncəyə düşmənin xain hücumundan sonra hər iki valideynini itirmiş bacı-qardaş onları son mənzilə yola salır

Metbuat.az xəbər verir ki, böyük övlad 16 yaşlı Sevil Əliyeva dəfn mərasimi zamanı valideynlərinin portretlərini daşıyır. Qardaşı 8 yaşlı Hüseyn Əliyev yaxınlarının çiyinlərində ağlayır.



Qeyd edək ki, valideynləri Anar Əliyev və Nurçin Əliyeva Ermənistan Ordusunun Gəncəyə atdığı raket hücumu nəticəsində həlak olub.



Allah rəhmət eləsin!

