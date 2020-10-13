İşğalçı Ermənistan ordusu məhv edilən daha 96 hərbçisinin adını açıqladı - SİYAHI

İşğalçı erməni ordusu daha 96 hərbçisinin öldürüldüyünü etiraf edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan tərəfi məhv edilən hərbçilərinin siyahısını açıqlayıb.
Məhv edilən erməni hərbçilərinin adlarını və təvəllüdlərini təqdim edirik:
Brsoyan Qaqik Sedrakoviç - 2002
Ovseyan Rafael Armanoviç - 2001
Qriqoryan Ovannes Karlenoviç - 1995
Ovsepyan Kamo Şaqenoviç - 1976
Petrosyan Abet Vrejeviç - 1965
Buduryan Vaaqn Naapetoviç - 1996
Sarkisyan Aleksandr Qamletoviç - 1988
Matevosyan Lernik Martikoviç - 1967
Poqosyan Sarkis Qareqinoviç - 1982
Melkonyan Serob Melikoviç - 1969
Kazaryan Arman Vardanoviç - 1981
Arutyunyan Mqer Volodyayeviç - 1973
Qinosyan Vaçaqan Anuşavanoviç - 1985
Virabyan Seryoja Smbatoviç - 1995
Qriqoryan Vazqen Amayakoviç - 1976
Otaryan Tatul Merujanoviç - 1986
Salanyan Baqrat Rubenoviç - 1982
Arşakyan Zoqrab Samveloviç - 1990
Xaçatryan Artyom Karapetoviç - 1994
Qasparyan Samvel Saakoviç - 1994
Badoyan Nver Artaşeviç - 1972
Petrosyan Artyom Aramoviç - 1996
Djalavyan David Xorenoviç - 1999
Xeçumyan Artak Norikoviç - 1982
Mikoyan Tiqran Arsenoviç - 1997
Avetisyan Elfik Mkrtıçeviç - 2000
Sarqsyan Narek Anastasoviç - 1991
Dilanyan Qaqik Edvardoviç - 2000
Tadevosyan Vaan Surikoviç - 1987
Sosyan Suren Seyranoviç - 2001
Arutyunyan Arutyun Qevorkoviç - 1998
Atayan Vladislav Qeorqiyeviç - 1980
Avetisyan Vlad Araikoviç - 1995
Babayan Ovik Vilyatoviç - 1980
Davtyan Slava Raşidoviç - 1976
Arutyunyan Tatul Viqenoviç - 1987
Adamyan Eduard Eduardoviç - 1995
Babayan Ayk Vilyatoviç - 1975
Osipov Aren Amayakoviç - 1984
Aleksanyan Karen Vaqifoviç - 1980
İsrayelyan Karen Surenoviç - 1980
Avakyan Xaçatur Ovanesoviç - 1980
Sarkisyan Vilen Qamletoviç - 1990
Abraamyan Ayk Borisoviç - 1988
Arutyunyan Qarik Yuryeviç - 1977
Meqrabyan David Samveloviç - 2001
Qevorkyan Tiqran Qraçikoviç - 2000
Aqekyan Armen Qeqayroviç - 2000
Çxrikyan Qriqor Andranikoviç - 2001
Sadoyan Abraam Qevorkoviç - 2002
Qriqoryan David Sevakoviç - 1994
Qevorkyan Şaliko Volodyayeviç - 1995
Azizyan Artaşes Yeqişeviç - 1980
Abroyan Arsen Rubikoviç - 2000
Ayvazyan Rafik Qamletoviç - 2001
Torosyan Arzuman Yeqoroviç - 2001
Solkaryan Arsen Artakoviç - 2000
Kirakosyan Araik Edikoviç - 1991
Babadjanyan Qevork Arturoviç - 1996
Qalstyan Martin Vaqenoviç - 1991
Sarkisyan Narek Djivanoviç - 1993
Safyan Qeqam Serjikoviç - 1984
Mailyan Rubik Ovannesoviç - 1969
Safyan Araik Ovannesoviç - 1989
Poqosyan Vrejik Seyranoviç - 1992
Ovannisyan David Arayeviç - 1995
Amaryan Samson Raçikoviç - 1988
Arabaçyan Qevork Aqasiyeviç - 2001
Poqosyan Aram Arturoviç - 1997
Martirosyan Narek Şirazoviç - 1993
Xaçatryan Marat Vladikoviç - 1979
Qabriyelyan Qor Armenakoviç - 2002
Çiçyan Eduard Armanoviç - 2001
Navoyan Şant Qurqenoviç - 2001
Qalstyan Şaqen Arutyunoviç - 2001
Qriqoryan İşxan Arturoviç - 2002
Ovannisyan Narek Aykoviç - 2001
Karyan Qevork Qriqoroviç - 2001
Xaçatryan Narek Arturoviç - 2001
Qriqoryan Razmik Telmanoviç - 1998
Qaribyan Karen Rudikoviç - 1982
Manuçaryan Arutyun Vanikoviç - 1988
Badalyan David Vaqanoviç - 1987
Daniyelyan Aram Vardanoviç - 2001
Tandilyan Razmik Karenoviç - 2001
Arakelyan Artur Aramaisoviç - 2000
Qriqoryan Elfik Qaqikoviç - 2001
Akopyan Akop Xaçaturoviç - 2001
Manukyan Pavel Arutyunoviç - 2001
Barseqyan Zarzand Oqanesoviç - 1982
Ovannisyan Vaqram Vaçaqanoviç - 1983
Manukyan Qevork Manveloviç - 1995
Amirdjanyan Armen Zavenoviç – 1991
Aslanyan İşxan Rafikoviç - 1988
Safaryan Misak Akopoviç - 1978
Akopyan Ayk Araratoviç - 1990
Qeyd edək ki, ermənilər 526 hərbçilərinin öldüyünü etiraf ediblər. Heç şübhəsiz ki, işğalçı erməni ordusu həmişə olduğu kimi itkilərini gizlətməklə məşğuldur.
Ənənəvi qaydada ermənilər Ermənistandan gəlib Qarabağda xidmət edən hərbçilərin adlarını açıqlayırlar.
Bir qayda olaraq Qarabağda yerləşdirilmiş hərbi birləşmələrdə qulluq edən Qarabağın separatçı sakinləri və xaricdən gələrək işğalçı ordunun tərkibində döyüşən terrorçuların ölümü haqda rəsmi olaraq heç bir məlumat verilmir.