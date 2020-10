İşğalçı Ermənistan ordusu məhv edilən daha 96 hərbçisinin adını açıqladı - SİYAHI

İşğalçı erməni ordusu daha 96 hərbçisinin öldürüldüyünü etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan tərəfi məhv edilən hərbçilərinin siyahısını açıqlayıb.

Məhv edilən erməni hərbçilərinin adlarını və təvəllüdlərini təqdim edirik:

Brsoyan Qaqik Sedrakoviç - 2002

Ovseyan Rafael Armanoviç - 2001

Qriqoryan Ovannes Karlenoviç - 1995

Ovsepyan Kamo Şaqenoviç - 1976

Petrosyan Abet Vrejeviç - 1965

Buduryan Vaaqn Naapetoviç - 1996

Sarkisyan Aleksandr Qamletoviç - 1988

Matevosyan Lernik Martikoviç - 1967

Poqosyan Sarkis Qareqinoviç - 1982

Melkonyan Serob Melikoviç - 1969

Kazaryan Arman Vardanoviç - 1981

Arutyunyan Mqer Volodyayeviç - 1973

Qinosyan Vaçaqan Anuşavanoviç - 1985

Virabyan Seryoja Smbatoviç - 1995

Qriqoryan Vazqen Amayakoviç - 1976

Otaryan Tatul Merujanoviç - 1986

Salanyan Baqrat Rubenoviç - 1982

Arşakyan Zoqrab Samveloviç - 1990

Xaçatryan Artyom Karapetoviç - 1994

Qasparyan Samvel Saakoviç - 1994

Badoyan Nver Artaşeviç - 1972

Petrosyan Artyom Aramoviç - 1996

Djalavyan David Xorenoviç - 1999

Xeçumyan Artak Norikoviç - 1982

Mikoyan Tiqran Arsenoviç - 1997

Avetisyan Elfik Mkrtıçeviç - 2000

Sarqsyan Narek Anastasoviç - 1991

Dilanyan Qaqik Edvardoviç - 2000

Tadevosyan Vaan Surikoviç - 1987

Sosyan Suren Seyranoviç - 2001

Arutyunyan Arutyun Qevorkoviç - 1998

Atayan Vladislav Qeorqiyeviç - 1980

Avetisyan Vlad Araikoviç - 1995

Babayan Ovik Vilyatoviç - 1980

Davtyan Slava Raşidoviç - 1976

Arutyunyan Tatul Viqenoviç - 1987

Adamyan Eduard Eduardoviç - 1995

Babayan Ayk Vilyatoviç - 1975

Osipov Aren Amayakoviç - 1984

Aleksanyan Karen Vaqifoviç - 1980

İsrayelyan Karen Surenoviç - 1980

Avakyan Xaçatur Ovanesoviç - 1980

Sarkisyan Vilen Qamletoviç - 1990

Abraamyan Ayk Borisoviç - 1988

Arutyunyan Qarik Yuryeviç - 1977

Meqrabyan David Samveloviç - 2001

Qevorkyan Tiqran Qraçikoviç - 2000

Aqekyan Armen Qeqayroviç - 2000

Çxrikyan Qriqor Andranikoviç - 2001

Sadoyan Abraam Qevorkoviç - 2002

Qriqoryan David Sevakoviç - 1994

Qevorkyan Şaliko Volodyayeviç - 1995

Azizyan Artaşes Yeqişeviç - 1980

Abroyan Arsen Rubikoviç - 2000

Ayvazyan Rafik Qamletoviç - 2001

Torosyan Arzuman Yeqoroviç - 2001

Solkaryan Arsen Artakoviç - 2000

Kirakosyan Araik Edikoviç - 1991

Babadjanyan Qevork Arturoviç - 1996

Qalstyan Martin Vaqenoviç - 1991

Sarkisyan Narek Djivanoviç - 1993

Safyan Qeqam Serjikoviç - 1984

Mailyan Rubik Ovannesoviç - 1969

Safyan Araik Ovannesoviç - 1989

Poqosyan Vrejik Seyranoviç - 1992

Ovannisyan David Arayeviç - 1995

Amaryan Samson Raçikoviç - 1988

Arabaçyan Qevork Aqasiyeviç - 2001

Poqosyan Aram Arturoviç - 1997

Martirosyan Narek Şirazoviç - 1993

Xaçatryan Marat Vladikoviç - 1979

Qabriyelyan Qor Armenakoviç - 2002

Çiçyan Eduard Armanoviç - 2001

Navoyan Şant Qurqenoviç - 2001

Qalstyan Şaqen Arutyunoviç - 2001

Qriqoryan İşxan Arturoviç - 2002

Ovannisyan Narek Aykoviç - 2001

Karyan Qevork Qriqoroviç - 2001

Xaçatryan Narek Arturoviç - 2001

Qriqoryan Razmik Telmanoviç - 1998

Qaribyan Karen Rudikoviç - 1982

Manuçaryan Arutyun Vanikoviç - 1988

Badalyan David Vaqanoviç - 1987

Daniyelyan Aram Vardanoviç - 2001

Tandilyan Razmik Karenoviç - 2001

Arakelyan Artur Aramaisoviç - 2000

Qriqoryan Elfik Qaqikoviç - 2001

Akopyan Akop Xaçaturoviç - 2001

Manukyan Pavel Arutyunoviç - 2001

Barseqyan Zarzand Oqanesoviç - 1982

Ovannisyan Vaqram Vaçaqanoviç - 1983

Manukyan Qevork Manveloviç - 1995

Amirdjanyan Armen Zavenoviç – 1991

Aslanyan İşxan Rafikoviç - 1988

Safaryan Misak Akopoviç - 1978

Akopyan Ayk Araratoviç - 1990

Qeyd edək ki, ermənilər 526 hərbçilərinin öldüyünü etiraf ediblər. Heç şübhəsiz ki, işğalçı erməni ordusu həmişə olduğu kimi itkilərini gizlətməklə məşğuldur.

Ənənəvi qaydada ermənilər Ermənistandan gəlib Qarabağda xidmət edən hərbçilərin adlarını açıqlayırlar.

Bir qayda olaraq Qarabağda yerləşdirilmiş hərbi birləşmələrdə qulluq edən Qarabağın separatçı sakinləri və xaricdən gələrək işğalçı ordunun tərkibində döyüşən terrorçuların ölümü haqda rəsmi olaraq heç bir məlumat verilmir.

