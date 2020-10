Mən Xocalıdanam, ancaq mən heç vaxt doğma yurdum Xocalını görməmişəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri 28 yaşlı Etibar Quliyev sosial şəbəkədə yazıb.

“Sol tərəfdəki kişi əmimdir. Təəssüf ki, qucağındakı körpə Soyqırım günü ermənilər tərəfindən silahla vəhşicəsinə qətlə yetirilib.

Mən həmin dəhşətli hadisələrdən cəmi bir ay sonra dünyaya gəlmişəm. Günahsız körpələrin qisasının alınacağı gün çatdı”.

Həmin fotonu təqdim edirik:

