Şoyqu Hulusi Akarın sözlərini dinləmək məcburiyyətindədir - Politoloq Elxan Şahinoğlu

''Minsk Qrupunun üzvləri arasında Belarus, İsveç, Hollandiya və Portuqaliya da var. Belarus məlum, öz hayındadır, İsveçi Hollandiyanı və Portuqaliyanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çoxmu maraqlandırır?

Bu dövlətlərin Qrupda olmasının bizə nə faydası var?''

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri açıqlamasında "Atlas" Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Politoloq bildirib ki, Moskvada qəbul edilən bəyannamənin 4-cü maddəsində yazılıb ki, danışıqlar formatı dəyişdirilməməlidir.

''Bu maddənin Azərbaycan üçün zərərli olduğunu bəyanat qəbul edilən gün bildirdim. Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 4-cü bəndin zərurətini belə izah etdi ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istəyi alınmadı, Dağlıq Qarabağ separatçıları danışıqlarda iştirak edə bilməyəcəklər.

Ancaq bu bəndin başqa tərəfi də var ki, danışıqlar formatının dəyişməməsi Türkiyənin masada oturmasını əngəlləyir.

Onsuz da separatçılarla birbaşa danışıqların mümkün olmadığı çoxdan bəllidir, Türkiyənin masada oturmaması isə bizə ziyandır.

Təsadüfi deyil ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu gün erməni həmkarıyla Moskvadakı görüşündə İrəvanın narahatlığına səbəb olmadığını, 4 –cü bəndə görə Türkiyənin danışıqlarda iştirak etməyəcəyinə işarə etdi.''



Elxan Şahinoğlu deyir ki, Rəsmi Moskva artıq bilir ki, Türkiyə tam olaraq Azərbaycanın yanındadır.



"Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Kremldə anlayırlar ki, Türkiyənin rəyi nəzərə almadan keçinmək mümkün olmayacaq. Türkiyə isə Azərbaycanın tələbini qətiyyətlə təkrarlayır: Ermənistanın hərbi təcavüzünə son qoyulmalı və bu dövlət işğal etdiyi torpaqlardan çıxmalıdır! Rusiyanın “Rossiya” televiziya kanalının ermənipərəst aparıcısı Solovyov dünənki verilişində Azərbaycanı Rusiyanın müdafiə naziri ilə hədələyərək bunu demişdi: “Bakı Lavrovla razılığa gəlməsə, Şoyqu ilə razılığa gəlmək məcburiyyətində qalacaq”.

Şoyqunun istəyini yerinə yetirmək tarixdə - 2016-cı ildə qaldı, 4 il keçib, bölgədə artıq Türkiyə var və həmin Şoyqu telefonda Hulusi Akarın bu sözlərini dinləmək məcburiyyətindədir: “Azərbaycan münaqişənin həlli üçün daha 30 il gözləməyəcək.

Türkiyə öz torpaqlarını geri almaq üçün Azərbaycanın başladığı əks-hücum əməliyyatlarında Azərbaycanın yanında olacaq" - Politoloq Elxan Şahinoğlu belə deyib.



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

