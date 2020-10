Azərbaycan Ordusunun bölmələri heç bir atəş açmır və hücum həyata keçirmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi, polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib.



O qedy edib ki, Azərbaycan Ordusu humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir.



