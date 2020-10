Azərbaycanın Fövqəladə Hallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Gəncəyə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, K.Heydərov erməni təxribatı nəticəsində dağılmış mülki obyektlərə və yaşayış binasına baxış keçirib.

