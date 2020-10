Rezidenturanın boş qalan plan yerlərinə ərizə qəbulu elan edilib

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) rezidenturaya qəbul olmaq üçün müsabiqə şərtini ödəmiş, lakin əsas yerləşdirmə zamanı hər hansı bir ixtisasa qəbul ola bilməyən namizədlərə müraciət edib.

DİM-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə ərizə qəbulu elan edilir. Qeyd edək ki, 2020/2021-ci tədris ili üçün rezidenturaya qəbul planı ümumilikdə 508 yerdən ibarət olub.

Artıq əsas yerləşdirmədən sonra qəbul olanların qeydiyyatı başa çatıb. Rezidenturaya qəbul olmuş namizədlərdən 11 nəfəri DİM-in müəyyən etdiyi müddətdə qəbul olduğu tibb müəssisəsinin tabe olduğu mərkəzi icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçmədiyi üçün bu onların yerləşdirildiyi ixtisas üzrə təhsil almaqdan imtina etməsi kimi qiymətləndirilib (bu namizədlər boş qalan yerlər üzrə keçirilən müsabiqəyə buraxılmırlar). Ümumilikdə 74 plan yeri boş qalıb.

Aşağıda boş qalan plan yerləri təqdim olunur.

2020/2021-ci tədris ili üçün rezidenturanın boş qalan yerlərinə qəbul aparılan ixtisaslar

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.