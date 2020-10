Azərbaycan əsgəri yeni tarix yazır - Düşmənin 9 texnikasını, 2 müşahidə məntəqəsini məhv edən HÜNƏR - FOTO

Azərbaycan əsgəri yeni tarix yazır!

Müdafiə Nazirliyi cəbhədə qəhrəmanlıq göstərən hərbçilərimizi tanıtmaqda davam edir.



Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən açıqlamada əsgər Hünər Məmmədovdan bəhs edilib.

"Şəkildə gördüyünüz əsgər Hünər Məmmədovdur.

O, silahdaşları Elvin Mədətəov və Rüfət Əsədullayevin köməyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı düşmənin 7 tankını, 1 PDM-ni,1 silah-sursat dolu avtomobil texnikasını və 2 müşahidə məntəqəsini məhv edib.

Düşmənə layiqli cavablar verən igid döyüşçülərimizə eşq olsun!!!".





