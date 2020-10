Azərbaycanda erməni təcavüzü nəticəsində 32 təhsil müəssisəsi dağıntıya məruz qalıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, düşmən təxribatı nəticəsində Tərtərdə 12, Ağdamda 11, Gəncədə 5, Füzulidə 4, Ağcabədidə 1, Bərdədə 1 məktəb dağlntıya məruz qalıb.

Düşmən təcavüzü nəticəsində 3 şagird həlak olub, 15 Gəncə şagirdi yaralanıb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.