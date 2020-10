Sosial şəbəkələrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş torpaqlarımızdan qaçmasını əks etdirən görüntülər yayılıb.

Videodan aydın olur ki, Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı düşmənin canına qorxu salıb.

İşğalçı ölkənin hərbçilərinin öz döyüş texnikalarını qoyub qaçmasının görüntülərini təqdim edirik:

