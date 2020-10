“Azərbaycan ordusunun yolu Şuşa ilə Xankəndinədir” - Ukraynalı ekspert / VİDEO

Ukraynalı hərbi ekspert Yuri Podalyaka öz “Youtube” kanalında Hadrut kəndi ətrafında yaranan vəziyyəti şərh edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycan ordusu artıq Hadruta daxil olub və erməni qüvvələrini oradan qovub.

"Anladığım qədər, qondarma DQR rəhbərliyi başa düşür ki, Hadrutu tuta bilməsələr, Hadrut və Fizulini ayıran aşırımı itirsələr, onda Füzuli, daha doğrusu bu şəhərin xarabalıqları və əslində bütün bölgə məhvə məhkum olacaq.

Çünki Füzuli ətrafındakı cənubdan yüksəkliklərə nəzarət edərək hər şey bir baxışdan vurulacaq və buna görə Azərbaycan bu ərazini bir, maksimum iki günə ələ keçirəcək. Yəni əslində bu, Ermənistana növbəti zərbədir.

Başa düşdüyüm, Cəbrayıl döyüşündə bir neçə gün əvvəl erməni qüvvələrinin ciddi məğlubiyyəti və bununla da Azərbaycanın uğurlarını inkişaf etdirməsi buna səbəb olub. Azərbaycan üstünlüyünü həyata keçirəcək və Şuşa ilə Xankəndinə hücum üçün başlanğıc xətlərinə çatacaq", - deyə Yuri Podolyaka vurğulayıb.

