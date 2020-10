Bu gün millimiz növbəti matçına çıxacaq

Bu gün Azərbaycan yığması UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyununu keçirəcək.

Metbuat.az bildirir ki, Canni De Byazinin başçılıq etdiyi kollektiv qrup mərhələsinin IV turunda Kipr millisi ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağdakı hərbi münaqişə səbəbindən milli rəqibini neytral meydanda - Albaniyadakı Elbasan şəhər stadionunda qəbul edəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

Bunadək qrupda keçirdiyi 3 oyunda 1 qələbə qazanıb, 2 dəfə məğlub olan yığma 3 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb. Kiprlilərin isə xalı yoxdur. Azərbaycan millisi yeganə qələbəsini II turda səfərdə Kipr üzərində əldə edib - 1:0.

13 oktyabr



UEFA Millətlər Liqası, IV tur

20:00. Azərbaycan - Kipr

Hakimlər: Fran Yoviç, İviça Modriç, Hrvoje Radiç, Mario Zebeç (hamısı Xorvatiya)

Albaniya, Elbasan şəhər stadionu

