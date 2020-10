“BBC”nin əməkdaşı Göktay Koraltan Ermənistanın hədəf aldığı Tərtər sakinləri ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, paylaşımında Tərtərin atəşə tutulmasına baxmayaraq, sakinlərin öz torpaqlarından çıxmaq istəmədiyini qeyd edib.

“62 yaşlı Aybəniz Cəfərova ilə 6 aylıq nəvəsi Farizlə atəşkəsdən əvvəl cəbhə bölgəsində yerləşən Tərtər şəhərində tanış olduq. Atəşə tutulmasına baxmayaraq, getmək istəmirdi. O, “Biz Dağlıq Qarabağdakı qələbəni gözləyirik” deyirdi, - deyə jurnalist yazıb.





