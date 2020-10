Kanadada ermənilər Azərbaycana dəstək üçün dinc aksiya keçirən Azərbaycanlı və Türklərə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ölkənin Monreal şəhərində meydana gəlib. Ermənilər Azərbaycan bayraqları ilə bəzənən avtomobillərə daş atıblar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: Sputnik

