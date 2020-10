Türkiyədə kömür mədənində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş vermiş partlayışda bir mədən işçisi həlak olub, üç nəfər yaralanıb.

Məlumata görə, partlayış metan qazının sıxılması nəticəsində baş verib.

Qeyd edək ki,baş vermiş hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.

Mənbə:Superhaber.com

