Cəbhə bölgəsində şiddətli döyüşlər davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni saytları döyüşlərdə Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilən əsgərlərinin adlarını və fotosunu yayıb.

Davud Qumaşyan

Hayk Sahakyan

Şant Navoyan

