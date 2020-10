Vətəndaşları, sosial şəbəkə istifadəçilərini və KİV nümayəndələrini həmin saxta kanala (https://t.me/azerbaycan_mudafie_nazirliyi) və hesaba (https://www.instagram.com/mudafie.nazirliyi) istinad etməməyə çağırırıq.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

"Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi teleqram kanalı və instaqram hesabı bu linklərdədir:

https://t.me/Azerbaijan_MOD

https://www.instagram.com/azerbaijan_mod".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.