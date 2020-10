13 oktyabr tarixi üzrə ümumi təhsil müəssisələrində koronavirusa yoluxma ilə bağlı rəsmi məlumat açıqlanıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, koronavirusa 14 şagird və 4 müəllim yoluxub.

Hərarəti 37 dərəcədən yüksək olan şagirdlərin sayı 13, işçi heyətinin sayı isə 3 nəfər olub.

Daha 2 sinif və 4 məktəb distant təhsilə keçirilib. Ümumilikdə distant təhsilə keçirilən siniflərin sayı 52, məktəblərin sayı isə 24-dür.



Bundan əlavə, 5 sinif əyani təhsilə qaytarılıb.

