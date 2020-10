Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən Hadrut qəsəbəsinin videogörüntüsünü yayıb.

Metbuat.az həmin videogörüntünü təqdim edir. Qeyd edək ki, Hadrut qəsəbəsi Azərbaycan Ordusu tərəfindən 2020-ci il oktyabrın 9-da işğaldan azad olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.