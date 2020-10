Qırğızıstan parlamentinin yeni sədrinin adı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kanat İsayev Qırğızıstan parlamentinin yeni sədri seçilib.

K. İsayev parlamentin “Kırğızıstan” fraksiyasının üzvüdür.

Qeyd edək ki, Qırğızıstanda oktaybrın 5-də başlayan etiraz aksiyalarından sonra Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyası son seçkilərin nəticələrini ləğv edib.

