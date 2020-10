İranda son sutka ərzində 4108 nəfər koronavirusa yoluxub, 254 nəfər isə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Sima Səadət Lari bildirib.



Onun sözlərinə görə, ölkədə virusa yoluxanların ümumi sayı 508 min 389, ölənlərin sayı isə 29 min 70 nəfərə çatıb. Bundan əlavə, indiyədək 411 min 840 xəstə sağalaraq evə buraxılıb.



Hazırda müalicəsi davam edən 4533 pasiyentin vəziyyəti ağırdır.

